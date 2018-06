Ký sự Châu Mỹ – Kỳ cuối: Đến Mishawaka nghe “Same Old Love”

Mishawaka là thành phố thuộc khu South Bend, bang Indiana và là nơi sinh sống của một gia đình người Việt: anh Hoà chị Thương cùng hai thiên thần nhỏ Kayla và Kaylynn. Hai anh chị có một tiệm làm móng nhỏ nhỏ ở siêu thị Meijer gần nhà.

Từ Mishawaka, anh chị lái xe chở hai cô bé lên tận sân bay Chicago đón tôi và mọi người. Trái tim tôi tan chảy ngay khi thấy hai thiên thần nhỏ nở nụ cười thân thiện chào đón tôi ở sân bay. Tôi bị thu hút bởi nụ cười hồn nhiên của Kayla và Kaylynn. Bất chấp thời tiết lạnh lẽo và sương mù dày đặc những ngày tiếp theo, tôi lúc nào cũng cảm thấy ấm áp với sự nhiệt tình đón tiếp của anh chị và nụ cười rạng rỡ thiên thần của Kayla và Kaylynn như ánh mặt trời bừng sáng cả không gian xám xịt âm u ngày mưa bão.

Same Old Love phiên bản Kaylynn 4 tuổi

I'm so sick of that same old love, that shit, it tears me up

I’m so sick of that same old love, my body's had enough

I’m so sick of that same old love, feels like I've blown apart

I’m so sick of that same old love, the kind that breaks your heart

Tim tôi vẫn thường nhói lên mỗi khi nghe đâu đó vang lên giai điệu của bài Same Old Love, ấy thế mà tôi lại phì cười khi nghe bài hát này cất lên từ giọng ca nhí Kaylynn 4 tuổi. Khác hẳn với phiên bản da diết khắc khoải đầy tâm trạng của Selena Gomez, Same Old Love phiên bản Kaylynn 4 tuổi lại nhẹ nhàng, tự nhiên và trong sáng. Cô bé vừa chơi búp bê vừa hát, cũng ngừng cũng luyến đúng nhịp như ai, nhưng lại rất hồn nhiên và cực kỳ đáng yêu. Tôi ngắm Kaylynn hát mà bất giác nhoẻn miệng cười, không biết mai này Kaylynn lớn lên, trải qua cái cảm giác “I’m so sick of that same old love”, thì phiên bản Same Old Love của Kaylynn có còn giữ được nét ngây thơ như tôi đang nhìn ngắm hôm nay không? Nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ thì “em cứ líu lo bên đời”, cứ thoải mái hát Same Old Love theo phong cách của Kaylynn 4 tuổi, hen!

Cô bé Kaylynn mê ca hát

Hai chị em Kayla và Kaylynn

Ấm áp Mishawaka

Mishawaka chào đón tôi như chào đón một người khách phương xa về nhà. Tôi được sống trong không khí của một gia đình Việt truyền thống, ăn món Việt, nói tiếng Việt, đi chợ Việt và gặp gỡ bà con người Việt. Cộng đồng Việt Nam ở Mishawaka không đông đúc như ở Westminster, nhưng cái tình Việt thì ở đâu, khi nào cũng đong đầy, chan hoà, nồng ấm. Và hai thiên thần nhỏ đón chào tôi như một người bạn thời thơ ấu, cùng chơi đồ hàng, cùng đạp xe lòng vòng quanh nhà, cùng đi nhà trẻ, cùng mặc đồ đẹp đi chơi sở thú.

Nhà trẻ ở Mishawaka

Sở thú Indianapolis

Tôi có cơ hội được thực hiện một phần ước mơ thuở bé của mình: được đặt chân vào giảng đường đại học quốc tế. Lần này, tôi được ghé thăm trường Đại học Notre Dame, một trong những trường đại học đẹp nhất nước Mỹ và cũng là trường nổi tiếng về thành tích môn bóng đá. Trường khá cổ kính với kiến trúc Gothic đặc trưng vừa trang trọng vừa cổ kính như bước ra từ thế giới cổ tích. Mỗi giảng đường là một vương cung thánh đường thu nhỏ, đặc biệt là toà nhà chính với mái vòm vàng và tượng thánh Marry trên đỉnh. Trong trường có cả thánh đường để cầu nguyện và tổ chức hôn lễ.

Toà nhà chính với mái vòm vàng và tượng thánh Merry trên đỉnh

Nàng lọ lem trong siêu thị Meijer

Meijer là tên một siêu thị ở gần nhà. Tuy là siêu thị tỉnh lẻ nhưng khá to và đầy đủ các loại dịch vụ hàng hoá. Anh Hoà chị Thương có một cửa hàng làm nail nhỏ xinh ngay trong siêu thị. Tôi có dịp theo chân anh chị ra cửa hàng chơi và sẵn tiện dạo quanh ngắm nghía siêu thị tỉnh lẻ ở Mỹ. Tôi ấn tượng về không gian bình yên, gian hàng rộng rãi và tổ chức quy củ ở đây. Mọi thứ đều được tự động hoá, ngay cả khâu tính tiền. Quay tới quay lui một hồi tôi bị lạc mất mấy chị, thế là tôi quyết định một mình thả bước vô định giữa những gian hàng chất cao, ngó nghiêng hết bên này đến bên kia, cảm giác lạ lẫm thích thú trước một rừng những sản phẩm hàng hoá đầy màu sắc đủ chủng loại. Tôi đi lạc vào giữa dãy các tủ lạnh bằng kiếng trải dài hai hàng dài thẳng tắp, nhìn vào bên trong, tôi nhận ra đây là khu bán kem và các sản phẩm bơ sữa phomai. Tôi bước lên một bước, và ngay tức khắc tôi có cảm giác như mình là tôi bé lọ lem lạc bước vào vũ hội, vì ngay khi tôi đặt bước chân đầu tiên thì đồng loạt cả dãy tủ kính hai bên bật đèn sáng choang, những hũ kem hộp sữa miếng bơ sáng bừng như đang mời gọi kẻ lữ khách lạc bước.

Cùng đi siêu thị

Khi kết thúc chỉ là một khởi đầu mới

Kết thúc những ngày thong thả bình yên trong ngôi nhà nhỏ ấm áp ở Mishawaka cũng là lúc tôi kết thúc chuyến hành trình du hí Châu Mỹ. Tạm biệt hai thiên thần nhỏ, tạm biệt hai anh chị, tạm biệt những người bạn người quen người thân đã góp phần làm nên chuyến đi Mỹ thành công tốt đẹp và hầu như không hề có sự cố nào.

Sân bay Chicago ngày tôi bay về Việt Nam khá đông đúc và nhộn nhịp, tôi vô tình gặp và quen hai anh chàng người Mỹ khi đang ngồi chờ cất cánh. Thì ra hai anh bắt đầu chuyến đi khám phá Thái Lan và Singapore. Đúng chủ đề du lịch, tôi mải mê trò chuyện với hai anh về hai đất nước mà tôi đã từng đến, không quên quảng cáo du lịch Việt Nam. Thế là chuyến bay dài 15 tiếng của tôi trôi qua cái vèo lúc nào không hay, kế hoạch ngủ bù trên máy bay của tôi bị phá sản. Tôi thích thú phát hiện ra chuyến bay kết thúc chuyến đi của tôi lại là chuyến bay khởi đầu hành trình mới của hai anh. Ừ thì “Sometimes the end is just a new beginning.”